Emirados Árabes Unidos extraditam dois criminosos procurados às autoridades da Bélgica

ABU DHABI, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O Ministério do Interior dos Emirados Árabes Unidos extraditou dois indivíduos procurados às autoridades belgas após suas prisões pela Polícia de Dubai e pela Polícia de Sharjah, com base em um alerta vermelho da Interpol.

Os suspeitos, entre os mais procurados da Bélgica, respondem por tráfico internacional de drogas, formação de quadrilha criminosa, comércio de entorpecentes e substâncias psicotrópicas e lavagem de dinheiro.

A extradição, aprovada pelo tribunal e pelo Ministério da Justiça, demonstra o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a cooperação jurídica internacional e o fortalecimento das parcerias globais de aplicação da lei, no combate ao crime organizado transnacional e na troca de experiências de segurança para reforçar a proteção da sociedade.