Governante de Ras Al Khaimah recebe embaixador do Canadá para discutir relações bilaterais

RAS AL KHAIMAH, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ras Al Khaimah, recebeu o embaixador do Canadá nos Emirados Árabes Unidos, Radha Krishna Panday, em seu palácio na cidade de Saqr bin Mohammed.

O xeique Saud deu as boas-vindas ao diplomata e discutiu formas de fortalecer as relações bilaterais entre os dois países em diversos setores. O encontro também abordou questões de interesse comum.

O embaixador Panday agradeceu ao governante pela acolhida e hospitalidade, elogiando a solidez da cooperação entre o Canadá e os Emirados Árabes Unidos, bem como o papel de destaque do país nos âmbitos regional e internacional e o desenvolvimento sustentável de Ras Al Khaimah em múltiplas áreas.