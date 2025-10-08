Emirados Árabes Unidos distribuem mil cestas básicas a órfãos e famílias deslocadas na costa oeste do Iêmen

ABU DHABI, 8 de outubro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos distribuíram mil cestas de alimentos para famílias de órfãos e pessoas deslocadas em diversos distritos da costa oeste do Iêmen.

A iniciativa foi coordenada pelo Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês), que ficou responsável pela logística e pela entrega dos suprimentos às famílias beneficiadas, com o objetivo de atenuar as dificuldades enfrentadas.

Com ações humanitárias como esta, os Emirados Árabes Unidos reafirmam o compromisso contínuo de aliviar o sofrimento das comunidades mais vulneráveis e de apoiar o povo iemenita em meio às circunstâncias desafiadoras que o país enfrenta.