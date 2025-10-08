Presidente dos Emirados e emir do Kuwait discutem laços e temas regionais

KUWAIT, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reuniu-se com o emir do Kuwait, xeique Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, para discutir os históricos laços fraternos entre os dois países e as formas de ampliar a cooperação, especialmente nos setores de desenvolvimento e economia, com o objetivo de fortalecer os interesses mútuos e o bem-estar de seus povos.

O encontro ocorreu no Palácio Bayan, como parte da visita fraterna do presidente emiradense ao Kuwait. As conversas abordaram ainda questões regionais e internacionais, com destaque para os últimos desdobramentos no Oriente Médio. Ambos reafirmaram o apoio a todas as iniciativas que visem garantir um cessar-fogo na Faixa de Gaza, destacando que a paz justa e abrangente baseada na solução de dois Estados é o único caminho para alcançar uma estabilidade duradoura e atender às aspirações legítimas do povo palestino.

Os dois líderes também ressaltaram a importância de aprofundar o reconhecimento internacional do Estado da Palestina, a fim de apoiar os esforços pela paz e estabilidade. O encontro incluiu ainda uma discussão sobre o avanço da cooperação conjunta no âmbito do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), com ambos reafirmando o compromisso em fortalecer o bloco regional e apoiar os objetivos de desenvolvimento e prosperidade dos povos do Golfo.

Após a reunião, o xeique Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ofereceu um almoço em homenagem ao presidente dos Emirados e à delegação que o acompanhava.

O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; o xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos de Desenvolvimento e Mártires; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; e o xeique Mohamed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, participaram do encontro e do almoço, ao lado de ministros e altas autoridades.

Pelo lado do Kuwait, estiveram presentes o príncipe herdeiro xeique Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah, o primeiro-ministro xeique Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, além de xeiques, ministros e altos funcionários do governo.