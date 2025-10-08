Centro Nacional de Meteorologia prevê chuvas na sexta-feira e queda de temperatura

ABU DHABI, 8 de outubro de 2025 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que o país será afetado, entre sexta-feira (10) e terça-feira (14), pela extensão de um sistema de baixa pressão superficial proveniente do sul, coincidindo com a atuação de um sistema de baixa pressão em altitude, acompanhado de massa de ar úmida e relativamente fria.

Em comunicado, o Centro destacou que, durante o período, são esperadas chuvas leves a moderadas, que podem se tornar fortes em momentos isolados, principalmente nas regiões norte e leste, com possibilidade de se estenderem a áreas internas e ocidentais. Também há chance de queda de granizo em pontos restritos.

As temperaturas devem cair, enquanto os ventos variam de sudeste para nordeste, mudando posteriormente para noroeste, com intensidade leve a moderada, podendo se tornar fortes em alguns momentos e levantar poeira e areia.

O mar deverá apresentar ondas de baixa a média altura, tornando-se agitado sob cobertura de nuvens no Golfo Árabe e no mar de Omã.