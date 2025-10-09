Fundação de Arte de Sharjah lança 4ª edição do programa Perform Sharjah

SHARJAH, 9 de outubro de 2025 (WAM) — A Fundação de Arte de Sharjah anunciou os detalhes da quarta edição do programa “Perform Sharjah”, que será realizada de 11 de outubro a 30 de novembro em espaços públicos e centros comunitários das cidades de Sharjah e Khorfakkan.

A nova temporada apresenta produções originais que evidenciam a diversidade e a vitalidade das artes cênicas contemporâneas, com obras de artistas locais e internacionais de destaque.

O programa será inaugurado em 11 de outubro, no Africa Hall, com a peça Drive Your Plough Over the Bones of the Dead, dirigida por Muhannad Karim. A montagem é uma adaptação do romance da escritora polonesa Olga Tokarczuk, que aborda a crueldade contra os animais e explora os temas da violência e do deslocamento no mundo moderno.

Realizado em locais convencionais e inusitados, o Perform Sharjah oferece uma mistura envolvente de espetáculos inovadores e experimentais. O espírito do programa se reflete no evento “Music on the Barge”, um show de música ao vivo que transforma a Lagoa Khalid e seus arredores em um palco flutuante, com apresentações das bandas Adiga, Noon e Rohaniyat.