Conselho de Desenvolvimento Ministerial, presidido por Mansour bin Zayed, analisa avanços em políticas e iniciativas do governo

ABU DHABI, 9 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, presidiu uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Ministerial realizada no Palácio Qasr Al Watan, em Abu Dhabi.

O encontro analisou o progresso na implementação de políticas e estratégias nacionais em setores como recursos hídricos subterrâneos, bens de consumo, indústrias nacionais e investimentos diretos no exterior, além de avaliar propostas de regulamentação relacionadas ao fortalecimento social e à melhoria dos serviços governamentais.

Durante a reunião, o Conselho examinou ainda propostas apresentadas por entidades federais destinadas a aprimorar a qualidade dos serviços prestados à população, aumentar a eficiência do trabalho governamental e reforçar a gestão das finanças públicas federais.

A pauta incluiu também a análise de relatórios nacionais sobre meio ambiente, mudanças climáticas, segurança alimentar e sustentabilidade energética, bem como a discussão sobre o avanço das iniciativas econômicas conjuntas do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), os resultados das atividades da Autoridade de Valores Mobiliários e Mercadorias e as recomendações do Conselho Nacional Federal sobre a política de gestão e sustentabilidade dos fundos de doações e zakat, com foco em ampliar seu papel social.