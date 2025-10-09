Governante de Ajman e embaixador saudita discutem fortalecimento de relações bilaterais

AJMAN, 9 de outubro de 2025 (WAM) — O xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, recebeu Sultan bin Abdullah Al Anqari, embaixador da Arábia Saudita nos Emirados Árabes Unidos.

Durante o encontro, os dois trataram das relações fraternas históricas entre os países e discutiram formas de fortalecer a cooperação e a ação conjunta em diversas áreas, em benefício mútuo e dos dois povos.

O xeique Humaid destacou a solidez e o constante fortalecimento dos laços entre os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita, sob a liderança sábia de ambos os países.

Já o embaixador saudita expressou sua satisfação com o encontro e elogiou as relações bilaterais e a cooperação produtiva entre as duas nações, além de ressaltar o desenvolvimento abrangente observado nos Emirados Árabes Unidos, em especial no emirado de Ajman.