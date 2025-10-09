Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente de Uganda pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 9 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitações ao presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente e à primeira-ministra, Robinah Nabbanja.