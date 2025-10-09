Parlamento Árabe saúda acordo de cessar-fogo em Gaza

CAIRO, 9 de outubro de 2025 (WAM) – O Parlamento Árabe saudou a assinatura de um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, classificando-o como um passo importante para pôr fim ao derramamento de sangue e alcançar uma paz justa e abrangente.

O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed Ahmed Al Yamahi, afirmou que o acordo representa uma vitória da razão, da sabedoria e dos valores humanitários, além de reafirmar a legitimidade internacional.

Em comunicado, Al Yamahi elogiou os esforços internacionais e regionais que levaram à assinatura do acordo, destacando os papéis fundamentais desempenhados por Egito, Qatar e Turquia na mediação do diálogo e na aproximação entre as partes. Ele também reconheceu os esforços significativos do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para ajudar a viabilizar o cessar-fogo e promover a estabilidade regional e global.

Al Yamahi afirmou que o acordo deve marcar o início de um processo abrangente de reconstrução, justiça e assistência humanitária à população civil, de modo a evitar a repetição das tragédias humanitárias provocadas pela guerra.

O presidente do Parlamento Árabe apelou a todas as partes para que cumpram os termos do acordo e instou a comunidade internacional a responsabilizar Israel por seu cumprimento, além de pôr fim às ações unilaterais que violam o direito internacional, incluindo a expansão de assentamentos, a violência de colonos, os ataques a locais sagrados e a retenção das receitas fiscais palestinas.

Al Yamahi reafirmou o apoio contínuo do Parlamento Árabe à causa palestina e aos direitos legítimos do povo palestino à autodeterminação e à criação de um Estado independente e soberano. Ele também expressou a disposição do Parlamento Árabe em apoiar qualquer iniciativa árabe ou internacional que contribua para uma paz justa e duradoura e devolva a esperança às populações afetadas pelo conflito.