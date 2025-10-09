Emirados Árabes Unidos acolhem acordo sobre a primeira fase do cessar-fogo em Gaza

ABU DHABI, 9 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos saudaram o anúncio feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a primeira fase de um acordo de cessar-fogo em Gaza, elogiando o papel proeminente e decisivo que desempenhou na viabilização do entendimento e conclamando todas as partes a buscar com urgência novos consensos para encerrar a trágica guerra e promover a paz e a estabilidade na Faixa de Gaza.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores expressou o apreço dos Emirados pelos esforços significativos empreendidos pelo presidente Trump e elogiou a atuação constante do Qatar, do Egito e da Turquia na mediação dos arranjos que resultaram neste acordo.

Os Emirados Árabes Unidos expressaram a esperança de que o acordo represente um passo positivo para pôr fim ao sofrimento humanitário na Faixa de Gaza e abrir caminho para uma solução justa e duradoura que garanta os direitos legítimos do povo palestino e restaure a segurança e a estabilidade regionais.

O país ressaltou a importância de consolidar esse avanço por meio do compromisso de todas as partes com os termos do acordo, da moderação e da adoção de medidas sérias para retomar um processo político abrangente voltado à concretização da solução de dois Estados, assegurando segurança, paz e estabilidade para todos os povos da região.

Além disso, o ministério reafirmou a posição inabalável dos Emirados Árabes Unidos em apoio a todos os esforços regionais e internacionais para reduzir as tensões e alcançar uma paz justa e abrangente, destacando a importância de garantir o envio urgente, sustentável, seguro e desimpedido de ajuda humanitária, de socorro e médica à população palestina na Faixa de Gaza.