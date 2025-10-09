Emirados Árabes Unidos condenam tentativa de assassinato do presidente do Equador

ABU DHABI, 9 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos condenaram veementemente a tentativa de assassinato do presidente do Equador, Daniel Noboa, classificando o ataque como deplorável.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores reafirmou a solidariedade dos Emirados com o presidente equatoriano e sua família, bem como com o governo e o povo do Equador.

O ministério reiterou a firme condenação dos Emirados Árabes Unidos a esse tipo de ato criminoso e sua rejeição categórica a todas as formas de violência e terrorismo que buscam minar a segurança e a estabilidade.