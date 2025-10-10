Emirados Árabes Unidos enviam 21 caminhões-pipa para Gaza

GAZA, 10 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos entregaram 21 caminhões-pipa à Companhia de Água dos Municípios Costeiros de Gaza, como parte da Operação Chivalrous Knightdestinada a apoiar o povo palestino e aliviar a grave escassez de água na Faixa de Gaza.

Os caminhões atenderão cerca de 200 mil pessoas, transportando aproximadamente 150 mil litros de água por viagem. Cada veículo tem capacidade para 10 metros cúbicos, o que contribui para garantir a distribuição de água dessalinizada nas áreas afetadas e reflete o compromisso dos Emirados em atenuar o impacto da crise humanitária sobre a população civil.

O diretor de Comunicação da operação em Gaza, Sharif Al-Nayrab, afirmou que a iniciativa faz parte da abordagem humanitária constante dos Emirados Árabes Unidos em apoio ao povo palestino, destacando que a operação continua a trabalhar incansavelmente para manter o fornecimento regular de água dessalinizada em todo o enclave.

O vice-diretor-executivo da Companhia de Água dos Municípios Costeiros, Omar Shatat, elogiou a chegada dos caminhões-pipa em um momento de crescente demanda. Ele ressaltou o papel da operação no fortalecimento dos esforços humanitários em Gaza e agradeceu ao governo e ao povo dos Emirados Árabes Unidos por seu apoio contínuo e sua postura solidária diante da crise em curso.

No mês passado, um novo duto foi inaugurado para transportar água dessalinizada da estação emiradense em Al Arish, no Egito, até a região de Mawasi, em Khan Younis, no sul de Gaza, com capacidade diária de dois milhões de galões, beneficiando centenas de milhares de moradores em toda a Faixa.