Conselho Global para a Tolerância e a Paz apoia acordo de cessar-fogo em Gaza

ABU DHABI, 10 de outubro de 2025 (WAM) – O Conselho Global para a Tolerância e a Paz manifestou apoio ao acordo sobre a primeira fase do cessar-fogo em Gaza, que prevê a libertação de todos os prisioneiros e reféns, além do envio de ajuda humanitária.

A entidade descreveu o acordo como um passo positivo para aliviar o sofrimento dos civis e criar condições para uma estabilidade duradoura na região.

O presidente do conselho, Ahmed bin Mohammed Al Jarwan, elogiou os esforços árabes e internacionais que levaram ao entendimento, afirmando que o cessar-fogo deve marcar o início de uma paz permanente e justa, que garanta os direitos legítimos do povo palestino, em conformidade com o direito internacional e os princípios da dignidade humana. Ele destacou que a paz genuína só pode ser alcançada por meio de um diálogo sério e inclusivo, capaz de encerrar o ciclo de violência e promover a convivência, a tolerância e o respeito mútuo.

Al Jarwan defendeu o lançamento de uma iniciativa internacional para proteger Gaza e declará-la uma zona segura e território de paz, garantindo a proteção dos civis, o fim de todas as formas de agressão e a facilitação dos esforços de ajuda humanitária e reconstrução, com o objetivo de apoiar a estabilidade e o desenvolvimento a longo prazo.

Ele acrescentou que o conselho continuará trabalhando com parceiros e organismos internacionais para promover o diálogo, a cooperação e uma cultura global de paz.