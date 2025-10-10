Etihad Airways anuncia novos voos para Cabul a partir de dezembro

ABU DHABI, 10 de outubro de 2025 (WAM) – A Etihad Airways anunciou a expansão de sua malha regional com o lançamento de voos para Cabul, no Afeganistão, a partir de 18 de dezembro de 2025.

Cabul passa a integrar a rede em rápida expansão da companhia como a 31ª nova rota anunciada neste ano, refletindo o contínuo investimento da Etihad em mercados estratégicos do Oriente Médio e do Sul da Ásia.

O novo serviço vai impulsionar o comércio, os investimentos e o intercâmbio cultural, além de facilitar as viagens para as grandes comunidades afegãs que vivem nos países do Golfo, na Austrália, na Europa e nos Estados Unidos. “Esses voos atenderão à forte demanda por viagens, facilitarão o fluxo de comércio e investimentos e vão reconectar famílias e comunidades”, afirmou Antonoaldo Neves, diretor-presidente da Etihad Airways.

Desde 2022, o número de passageiros da companhia cresceu mais de 80%, e a empresa projeta atingir 38 milhões de viajantes por ano até 2030.