Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente de Fiji pelo Dia Nacional

ABU DHABI, 10 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitação ao presidente de Fiji, Ratu Naiqama Lalabalavu, por ocasião do Dia Nacional do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente de Fiji e ao primeiro-ministro, Sitiveni Ligamamada Rabuka.