Emirados Árabes Unidos participam da quarta reunião do Grupo de Trabalho do G20 sobre Transição Energética na África do Sul

ABU DHABI, 10 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos, representados pelo Ministério de Energia e Infraestrutura, participaram da quarta reunião do Grupo de Trabalho do G20 sobre Transição Energética (ETWG 4), realizada na quinta-feira (9/10) na África do Sul, reafirmando seu compromisso com a cooperação multilateral e com o avanço dos esforços globais em direção a um sistema energético mais sustentável e inclusivo.

A delegação emiradense também participou de um evento paralelo sobre criação de demanda por combustíveis sustentáveis, além da Conferência Ministerial de Energia Nuclear do G20, que contou com ministros, especialistas e formuladores de políticas públicas de diversos países.

A participação destaca a posição de destaque dos Emirados Árabes Unidos como um ator global ativo e responsável na formulação de políticas internacionais de energia, em consonância com sua visão estratégica de equilibrar o crescimento econômico com a proteção ambiental e garantir a segurança e a sustentabilidade dos recursos energéticos para as gerações atuais e futuras.

A iniciativa também representa a aplicação prática do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 7 das Nações Unidas, que busca assegurar o acesso universal a energia acessível, confiável, sustentável e moderna.

Os Emirados Árabes Unidos continuam a exercer papel de liderança na transição global para energia limpa, por meio da Estratégia Energética 2050 atualizada e da Estratégia Nacional do Hidrogênio 2050, além de grandes investimentos em tecnologias avançadas e projetos de energia renovável. Essas iniciativas reforçam o compromisso do país em alcançar a neutralidade de carbono até 2050 e cumprir os resultados do Consenso dos Emirados Árabes Unidos, que marcou um marco histórico na ação climática global.

A participação dos Emirados também reforça sua convicção na importância do diálogo e da parceria internacional para enfrentar desafios comuns, fortalecer a cooperação em combustíveis sustentáveis e energia nuclear pacífica e promover a inovação em soluções energéticas para o futuro.

Com esses esforços, os Emirados Árabes Unidos buscam contribuir para a construção de um ecossistema energético global mais eficiente, equitativo e sustentável, refletindo sua abordagem aberta e colaborativa e consolidando sua posição como parceiro de confiança no avanço do desenvolvimento sustentável em escala mundial.