Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi anuncia criação da Frieze Abu Dhabi

ABU DHABI, 10 de outubro de 2025 (WAM) – O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) e a Frieze anunciaram uma parceria para transformar a feira Abu Dhabi Art em Frieze Abu Dhabi, marcando um novo capítulo no papel do emirado no cenário artístico global.

Há 17 anos, a Abu Dhabi Art tem sido um pilar do panorama cultural da região, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário artístico regional. Com base em museus de padrão internacional, residências artísticas dinâmicas e instituições que incentivam talentos emergentes, a feira construiu uma reputação sólida e atraiu uma base internacional de colecionadores que reflete o espírito cosmopolita e o prestígio global de Abu Dhabi.

A transição para a Frieze Abu Dhabi se apoia nesse legado, reforçando a visão cultural de longo prazo do emirado e ampliando o alcance da feira por meio da rede internacional e da expertise da Frieze. Mantendo seu papel central na vida cultural da capital, a feira continuará priorizando a descoberta, o diálogo e as perspectivas globais.

A colaboração representa a primeira grande iniciativa sob a nova direção da Frieze e reflete uma ambição compartilhada: consolidar Abu Dhabi como centro de cultura e criatividade, ao mesmo tempo em que confere à Frieze uma posição única dentro do mais consolidado ecossistema artístico do Golfo Árabe.

O presidente do DCT Abu Dhabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak, afirmou que, por quase duas décadas, a Abu Dhabi Art refletiu a visão da cultura como um motor de diálogo, conexão e criatividade, sustentada por um ecossistema vibrante de museus, residências e instituições que apoiam artistas consagrados e emergentes. "O lançamento da Frieze Abu Dhabi é uma evolução natural dessa trajetória. Baseia-se nas conquistas da Abu Dhabi Art e as projeta no cenário global, reforçando a posição do emirado como capital cultural e oferecendo à Frieze uma porta de entrada única para a região. Juntos, estamos criando uma feira que é internacional em alcance, mas profundamente enraizada nos valores e nas forças de Abu Dhabi”, disse.

O diretor-presidente da Frieze, Simon Fox, acrescentou que trabalhar ao lado do DCT Abu Dhabi no lançamento da Frieze Abu Dhabi é uma honra. "A liderança cultural do emirado, sustentada por museus, instituições e um compromisso genuíno com as artes, é a base desta colaboração. Combinada ao alcance da plataforma global da Frieze, podemos ampliar as conquistas do emirado, abrir novas possibilidades de descoberta e fortalecer o intercâmbio artístico e o diálogo”, afirmou.

Como Frieze Abu Dhabi, a feira incorporará a abordagem característica da Frieze, apresentando novas práticas artísticas, destacando projetos conduzidos por artistas e oferecendo um espaço para que a região se conecte ao mundo da arte internacional. O robusto ecossistema cultural de Abu Dhabi oferece um contexto ideal para essa parceria. Juntas, as instituições compartilham o compromisso com a descoberta e o diálogo, ressaltando as forças culturais do emirado e consolidando o papel da feira no calendário internacional de arte.

A primeira edição da Frieze Abu Dhabi será realizada em novembro de 2026, no Manarat Al Saadiyat, reunindo galerias de destaque do Oriente Médio e de todo o mundo. O Deutsche Bank, parceiro global da Frieze, continuará como apoiador principal do evento, ampliando uma colaboração que abrange todas as feiras da marca no mundo.

A edição de 2025 da Abu Dhabi Art ocorrerá conforme o planejado, em seu formato atual. A transformação em Frieze Abu Dhabi terá início com a edição de 2026, garantindo continuidade para as galerias participantes e para o público enquanto a feira se prepara para essa nova fase.