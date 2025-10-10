Campeonato Júnior de Patinação Artística no Gelo de 2025 começa em Abu Dhabi

ABU DHABI, 10 de outubro de 2025 (WAM) – O Campeonato Júnior de Patinação Artística no Gelo Grand Prix 2025 teve início em Abu Dhabi pela primeira vez, no rinque de gelo da Zayed Sports City, e segue até este sábado.

O evento reúne jovens talentos de destaque de 35 países, que competem nas categorias individual feminino, individual masculino, duplas e dança no gelo. A competição é organizada sob a supervisão da União Internacional de Patinação (ISU, na sigla em inglês), em cooperação com a Federação de Esportes de Inverno dos Emirados Árabes Unidos e com o apoio do Conselho de Esportes de Abu Dhabi.

As rodadas preliminares tiveram disputas intensas nas categorias individuais feminina e masculina, com destaque para as patinadoras emiradenses Sarah Karam e Marie Berdrad, além de competidores do Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos e Austrália.

A Federação de Esportes de Inverno dos Emirados Árabes Unidos informou que o campeonato atraiu milhares de espectadores pelo canal oficial da ISU no YouTube e recebeu ampla atenção internacional, especialmente por ser realizado pela primeira vez nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio.

A cerimônia de abertura contou com a presença de Hamel Al Qubaisi, vice-presidente da Federação de Esportes de Inverno dos Emirados Árabes Unidos; Talal Mustafa Al Hashemi, diretor executivo de eventos do Conselho de Esportes de Abu Dhabi; e Juma Al Dhaheri, secretário-geral da federação.