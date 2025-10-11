Emirados Árabes Unidos enviam delegação oficial à Ucrânia para ampliar cooperação econômica e humanitária

KIEV, 11 de outubro de 2025 (WAM) – A ministra de Estado para Cooperação Internacional e enviada especial do ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos para a Ucrânia, Reem bint Ebrahim Al Hashimy, liderou uma delegação de alto nível em visita oficial ao país, com o objetivo de fortalecer os laços comerciais e de investimento, aprofundar a cooperação econômica e ampliar o engajamento humanitário — refletindo a abordagem abrangente dos Emirados em apoio à estabilidade, à recuperação e ao desenvolvimento de longo prazo da Ucrânia.

Durante a visita, Reem Al Hashimy reuniu-se com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a quem transmitiu as saudações do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

Em reconhecimento às contribuições dos Emirados no apoio ao povo ucraniano e à cooperação humanitária entre os dois países, Zelensky concedeu a Reem Al Hashimy a Ordem da Princesa Olga, Primeira Classe — uma das mais altas honrarias civis da Ucrânia.

Ao longo da visita, a ministra participou de uma série de encontros de alto nível com autoridades ucranianas, incluindo o chefe do Gabinete da Presidência, Andriy Yermak; o ministro das Relações Exteriores, Andrii Sybiha; o ministro da Economia, Meio Ambiente e Agricultura, Oleksii Sobolev; e o ministro da Defesa, Denys Shmyhal.

As discussões se concentraram em ampliar a cooperação em áreas como comércio, investimentos, transformação digital, infraestrutura, agricultura, energia renovável e outros setores estratégicos, além de apoiar a ratificação e implementação do Acordo de Parceria Econômica Global (CEPA, na sigla em inglês), assinado em fevereiro de 2025.

Reforçando o compromisso dos Emirados com a estabilidade regional e a diplomacia humanitária, Al Hashimy destacou o papel contínuo do país na mediação de trocas de prisioneiros, com dezessete facilitações realizadas até o momento, que resultaram na libertação de 4.641 pessoas de ambos os lados. Ela também enfatizou o foco permanente dos Emirados em promover o diálogo pela paz e medidas de fortalecimento da confiança.

No âmbito humanitário, Al Hashimy reuniu-se com a primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, e assinou um acordo de parceria de US$ 5 milhões com a Fundação Olena Zelenska, destinado a apoiar centros de recuperação psicossocial, programas de escolas seguras e iniciativas de famílias acolhedoras. A ministra também visitou uma das casas de acolhimento apoiadas pelos Emirados e se encontrou com as crianças e famílias atendidas, ilustrando o impacto concreto e o valor social desses projetos no país.

Desde o início do conflito, os Emirados Árabes Unidos têm apoiado diversos programas de ajuda na Ucrânia, incluindo moradias para famílias acolhedoras, envio de suprimentos de emergência, ambulâncias, geradores e serviços essenciais, beneficiando mais de 1,2 milhão de pessoas. Essas ações fazem parte dos esforços humanitários mais amplos dos Emirados, voltados tanto ao alívio imediato quanto à recuperação sustentável e à resiliência comunitária.

A visita de Reem Al Hashimy reafirma a visão estratégica de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos para a parceria com a Ucrânia — uma abordagem que combina investimento econômico, colaboração com o setor privado e assistência humanitária não apenas como pilares distintos, mas como elementos interligados de desenvolvimento sustentável, reconstrução e paz duradoura.

A delegação incluiu o embaixador dos Emirados Árabes Unidos na Ucrânia, Salem Al Kaabi; o assistente do ministro das Relações Exteriores para Desenvolvimento e Organizações Internacionais, Sultan Al Shamsi; além de altos funcionários e representantes do setor empresarial, refletindo o compromisso do país em ampliar e institucionalizar a cooperação estratégica com a Ucrânia.