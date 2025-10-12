El-Sisi e Trump vão presidir Cúpula da Paz de Sharm el-Sheikh nesta segunda-feira

CAIRO, 12 de outubro de 2025 (WAM) – A Presidência do Egito anunciou que a Cúpula da Paz de Sharm el-Sheikh será realizada na segunda-feira (13/10), na cidade litorânea do mar Vermelho, sob a copresidência do presidente egípcio Abdel Fattah El-Sisi e do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

De acordo com a Agência de Notícias do Oriente Médio (MENA), a cúpula reunirá líderes de mais de vinte países para discutir formas de pôr fim à guerra em Gaza e avançar nos esforços por paz, estabilidade e uma nova era de segurança regional no Oriente Médio.