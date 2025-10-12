Emirados Árabes Unidos manifestam solidariedade ao Qatar após morte de três membros do gabinete do emir em acidente no Egito

ABU DHABI, 12 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos expressaram solidariedade ao Qatar e enviaram condolências pela morte de três membros do gabinete do emir e pelos ferimentos de outros, em decorrência de um trágico acidente de trânsito em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou suas sinceras condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo do Qatar diante da tragédia, além de desejar plena recuperação a todos os feridos.