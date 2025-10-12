Emirados Árabes Unidos completam dois anos de ajuda humanitária a Gaza

ABU DHABI, 12 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos completam dois anos desde o lançamento de sua campanha contínua de ajuda humanitária e de socorro ao povo palestino na Faixa de Gaza — a iniciativa Tarahum for Gaza (Compaixão por Gaza), iniciada em outubro de 2023.

Ao longo desse período, os Emirados mantiveram uma atuação diplomática constante em níveis regional e internacional, defendendo o cessar-fogo em Gaza, mobilizando apoio global para interromper a agressão israelense e assegurando a entrega rápida e desimpedida de ajuda humanitária à população civil.

O país também celebrou o crescente reconhecimento do Estado da Palestina por parte de diversas nações e o acordo anunciado na quinta-feira (9/10) sobre a primeira fase de um cessar-fogo em Gaza, expressando esperança de que represente um passo positivo para encerrar a crise humanitária.

Segundo dados das Nações Unidas, os Emirados Árabes Unidos foram o maior doador humanitário a Gaza nesse período, responsáveis por 44% de toda a assistência internacional recebida pela Faixa.

Por meio da operação Chivalrous Knight, os Emirados já enviaram mais de 90 mil toneladas de ajuda humanitária por vias terrestre, marítima e aérea até 14 de setembro, com valor total de US$ 1,8 bilhão. Isso inclui 81 lançamentos aéreos realizados pela iniciativa Pássaros da Bondade, que distribuíram mais de 4.076 toneladas de alimentos e suprimentos essenciais.

Para combater a fome, o país instalou padarias automatizadas e apoiou o funcionamento de cozinhas de campanha e mais de cinquenta refeitórios beneficentes. Durante o Ramadã, o Crescente Vermelho dos Emirados distribuiu 13 milhões de refeições de iftar e apoiou padarias que atenderam mais de três milhões de pessoas.

Para enfrentar a grave escassez de água, os Emirados inauguraram um duto de 7,5 quilômetros que transporta água dessalinizada do Egito para a Faixa de Gaza. Com capacidade de cerca de dois milhões de galões por dia, o sistema beneficia mais de um milhão de pessoas. O país também executou projetos de perfuração e manutenção de poços de água potável, reabilitação de redes de esgoto e envio de caminhões-pipa.

Na área da saúde, os Emirados Árabes Unidos desempenharam papel crucial na manutenção dos serviços médicos. O hospital de campanha integrado do país em Gaza, em operação desde dezembro de 2023, continua a oferecer atendimento, incluindo um programa especializado de próteses para amputados. Um hospital flutuante integrado também foi implantado na costa de Al Arish, no Egito, para prestar suporte médico adicional.

Sob as diretrizes do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, os Emirados evacuaram 2.785 pacientes e acompanhantes para tratamento em hospitais do país, incluindo mil crianças feridas e mil pacientes com câncer.

Em coordenação com a Organização Mundial da Saúde (OMS), os Emirados realizaram ainda uma campanha de vacinação em massa contra a poliomielite em Gaza, que alcançou mais de 640 mil crianças, além do envio de medicamentos, suprimentos médicos e ambulâncias.