Líderes dos Emirados Árabes Unidos felicitam presidente da Guiné Equatorial pelo Dia da Independência

ABU DHABI, 12 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, enviou uma mensagem de felicitação ao presidente da República da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, por ocasião do Dia da Independência do país.

O vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, também enviaram mensagens semelhantes ao presidente da Guiné Equatorial e ao primeiro-ministro, Manuel Osa Nsue Nsua.