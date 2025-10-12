Universidade de Sharjah fica em 3º lugar no mundo em perspectiva internacional no ranking Times Higher Education 2026

SHARJAH, 12 de outubro de 2025 (WAM) – A Universidade de Sharjah (UoS) alcançou um marco acadêmico importante no ranking mundial Times Higher Education (THE) 2026, registrando avanços notáveis em qualidade de pesquisa e perspectiva internacional. A instituição ficou em terceiro lugar globalmente no indicador de perspectiva internacional e subiu para a 47ª posição mundial em qualidade de pesquisa, melhorando consideravelmente em relação à classificação do ano anterior. A UoS também manteve sua posição de destaque entre as 350 melhores universidades do mundo, consolidando sua reputação como uma das principais instituições acadêmicas da região e do cenário internacional.

Em comunicado sobre o feito, o reitor da Universidade de Sharjah, professor Esameldin Agamy, parabenizou o vice-governante de Sharjah e presidente da universidade, xeique Sultan bin Ahmed Al Qasimi, pela visão que tem elevado a instituição ao patamar de centro global de pesquisa dedicado à produção e à disseminação do conhecimento.

O professor Agamy afirmou que o terceiro lugar mundial na categoria de perspectiva internacional reflete a diversidade acadêmica e a abertura da universidade. Com alunos e docentes de mais de 100 países, a UoS promove um ambiente intelectual e cultural dinâmico, que prepara seus formandos para atuar em ambientes multiculturais e aumenta sua competitividade no mercado de trabalho global.

Sobre a ascensão da universidade à 47ª posição em qualidade de pesquisa, Agamy atribuiu o progresso aos investimentos significativos no ecossistema científico. A instituição oferece um ambiente estimulante, com laboratórios de ponta, amplo apoio aos pesquisadores e incentivo à publicação em periódicos científicos de prestígio. O foco permanece na pesquisa aplicada voltada para desafios sociais tanto locais quanto globais. Além disso, a UoS tem fortalecido parcerias internacionais com universidades e centros de pesquisa de renome, o que amplia seu impacto e relevância científica.

O ranking Times Higher Education é uma das avaliações globais mais respeitadas sobre o desempenho das universidades. Ele utiliza indicadores rigorosos que abrangem qualidade de ensino, volume e reputação de pesquisa, captação de recursos, transferência de conhecimento para a indústria e perspectiva internacional — que mede a diversidade entre corpo docente e discente, além da colaboração em pesquisa global.

A nova classificação reafirma o compromisso da Universidade de Sharjah com a excelência acadêmica, a pesquisa de impacto e o engajamento internacional, posicionando-a entre os principais centros de ensino superior do mundo.