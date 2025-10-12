Emirados Árabes Unidos defendem comércio aberto e baseado em regras como motor do desenvolvimento de longo prazo em reunião ministerial do G20 na África do Sul

GQEBERHA, África do Sul, 12 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro do Comércio Exterior dos Emirados Árabes Unidos, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, reafirmou que o comércio aberto e baseado em regras é um pilar essencial para o desenvolvimento sustentável de longo prazo em todo o mundo, durante a Reunião Ministerial de Comércio e Investimento do G20, realizada em Gqeberha, na África do Sul.

Al Zeyoudi destacou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos em promover soluções colaborativas para os desafios do comércio global, enfatizando a necessidade de fortalecer e modernizar as cadeias de suprimentos, além de garantir maior acessibilidade e equidade ao sistema comercial internacional.

A Reunião Ministerial de Comércio e Investimento do G20 é o principal fórum de discussão entre os países membros sobre questões ligadas ao comércio e aos investimentos, cujas conclusões orientam os debates da Cúpula de Líderes do G20, prevista para novembro. Os Emirados Árabes Unidos participaram como convidados especiais da África do Sul, que preside o grupo este ano. A delegação emiradense, chefiada por Al Zeyoudi, participou de sessões sobre o papel da industrialização no desenvolvimento sustentável, os princípios do comércio e do crescimento inclusivo e a necessidade contínua de reforma da Organização Mundial do Comércio (OMC).

Em suas intervenções, Al Zeyoudi ressaltou a importância de alinhar os resultados alcançados por diferentes organizações internacionais para fortalecer um sistema comercial global equilibrado. Ele também defendeu que as políticas de comércio considerem as questões de desenvolvimento, garantindo que todos os países possam se beneficiar do comércio internacional, enquanto promovem iniciativas voltadas ao crescimento econômico sustentável e à resiliência.

“A Reunião Ministerial de Comércio e Investimento do G20 é um fórum essencial para identificar os desafios que afetam o comércio global e as soluções necessárias para enfrentá-los”, afirmou Al Zeyoudi. “É importante que os Emirados Árabes Unidos continuem a defender políticas que mantenham as cadeias de suprimentos abertas e acessíveis a todas as nações e preservem o papel do comércio como motor do desenvolvimento e do crescimento de longo prazo.”

A agenda positiva de comércio dos Emirados foi destacada em um novo relatório conjunto da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) e da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), encomendado pela África do Sul como parte de sua presidência do G20. O programa de Acordos de Parceria Econômica Global (CEPA, na sigla em inglês) dos Emirados Árabes Unidos foi reconhecido como um modelo de estímulo ao comércio e de atração de investimentos em setores estratégicos, como energia limpa, transformação digital e saúde pública.

O relatório destacou especificamente os acordos CEPA firmados pelos Emirados com Índia, Austrália, Turquia e Nova Zelândia como exemplos de boas práticas, demonstrando como acordos comerciais direcionados podem impulsionar a cooperação internacional e o crescimento econômico sustentável. Desde o lançamento do programa CEPA, em 2021, os Emirados já concluíram 31 acordos comerciais com economias de diferentes regiões e níveis de desenvolvimento.

Al Zeyoudi também informou que o país iniciou negociações de acordos CEPA com pelo menos dez nações africanas, várias delas já concluídas, reforçando como a política comercial dos Emirados está contribuindo para o fortalecimento das cadeias de valor regionais. Ele ressaltou ainda o compromisso emiradense de mais de US$ 16,8 bilhões em investimentos em energia renovável em 70 países, destacando a importância de promover a industrialização sustentável e o acesso à energia em escala global.

Os membros do G20, que juntos representam 85% do PIB mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população global, desempenham papel central na definição do cenário econômico global. No primeiro semestre de 2025, o comércio não petrolífero dos Emirados Árabes Unidos com os países do G20 ultrapassou US$ 231 bilhões, um aumento de 19,2% em comparação com o mesmo período de 2024, evidenciando a crescente relevância do país como centro de comércio global. Ao fim de 2024, o comércio exterior não petrolífero dos Emirados atingiu US$ 816,9 bilhões, alta de 14,6% em relação a 2023 — quase cinco vezes superior à média de crescimento do comércio mundial.

À margem da reunião, Al Zeyoudi participou de encontros bilaterais de alto nível, incluindo uma reunião com a diretora-geral da OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, sobre o estado atual do comércio global, além de conversas com autoridades de diversos países: Yeo Han Koo, ministro do Comércio da Coreia do Sul; Fuji Hisayuki, ministro de Estado das Relações Exteriores do Japão; Koga Yuichiro, ministro de Estado da Economia, Comércio e Indústria do Japão; Maroš Šefčovič, comissário de Comércio da União Europeia; Maninder Sidhu, ministro da Promoção de Exportações, Comércio Internacional e Desenvolvimento Econômico do Canadá; Budi Santoso, ministro do Comércio da Indonésia; e Helene Budliger, secretária de Estado do Comércio da Suíça.