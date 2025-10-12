Seleção dos Emirados Árabes Unidos conquista 17 medalhas no Campeonato Árabe de Ciclismo no Iraque

SULAYMANIYAH, Iraque, 12 de outubro de 2025 (WAM) – A seleção nacional de ciclismo dos Emirados Árabes Unidos encerrou sua participação no Campeonato Árabe de Ciclismo, realizado em Sulaymaniyah, no Iraque, com um desempenho notável: foram 17 medalhas ao todo — 11 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze.

No último dia de competições, Abdullah Jassim conquistou a medalha de ouro na prova de estrada da categoria elite masculina, alcançando uma vitória dupla após vencer também a prova de contrarrelógio individual. Seu companheiro de equipe Ahmed Al Mansoori ficou em terceiro lugar, garantindo a medalha de bronze.

Maadhed Al Mashghouni venceu a prova de estrada na categoria júnior, enquanto a equipe juvenil conquistou a medalha de prata na classificação por equipes da mesma categoria.

No quadro geral por equipes, a seleção principal dos Emirados Árabes Unidos manteve sua supremacia, terminando na liderança da competição, à frente das equipes do Iraque e da Jordânia.