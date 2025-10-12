Príncipe herdeiro de Abu Dhabi participa da etapa final do 2º Campeonato de Jiu-Jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed

ABU DHABI, 12 de outubro de 2025 (WAM) – O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, participou da oitava e última etapa da segunda edição do Campeonato de Jiu-Jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed, realizada na Arena Mubadala, na Cidade Esportiva Zayed, em Abu Dhabi.

O xeique Khaled entregou os prêmios aos vencedores nas categorias com quimono (Gi) e sem quimono (No-Gi), homenageando os clubes e academias de todo o país que competiram nas oito etapas do torneio, realizadas entre janeiro e outubro de 2025.

O príncipe herdeiro também reconheceu os patrocinadores do campeonato pela contribuição ao sucesso do evento e pelo papel essencial na promoção da participação comunitária e na disseminação dos valores esportivos. E parabenizou os campeões pelos excelentes resultados, destacando o alto nível de desempenho, o espírito esportivo e a competitividade demonstrados por todas as equipes ao longo das diferentes fases da segunda edição do campeonato.

Khaled elogiou ainda os esforços das entidades organizadoras para garantir o êxito do torneio, que se consolidou como uma plataforma de destaque para revelar novos talentos e fortalecer a presença do jiu-jítsu em todo o país.

O presidente da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos, Abdulmunem Alsayed Mohammed Al Hashmi, expressou profunda gratidão ao xeique Khaled por seu patrocínio e apoio contínuo ao esporte nacional. Ele afirmou que a presença do príncipe herdeiro na etapa final e sua homenagem aos vencedores refletem a visão da liderança de considerar o esporte um investimento essencial na juventude e nas futuras gerações do país.

Al Hashmi acrescentou que o sucesso do campeonato — em termos de organização, participação e qualidade técnica — demonstra esse apoio e liderança visionária, consolidando Abu Dhabi como modelo global no desenvolvimento do jiu-jítsu e na formação de campeões.

A etapa final do torneio contou com a participação de mais de 2.500 atletas, homens e mulheres, de clubes e academias de destaque do país. Eles competiram na categoria Gi nas divisões etárias sub-12, sub-14, sub-16 e sub-18, além das categorias adulto e máster.

O 2º Campeonato de Jiu-Jítsu Khaled bin Mohamed bin Zayed foi realizado ao longo de dez meses, com oito etapas distribuídas entre Abu Dhabi, Dubai e Fujairah, e incluiu competições com e sem quimono.

O evento consolidou-se como um marco esportivo e social, promovendo autoconfiança, respeito e trabalho em equipe entre atletas de todas as idades.