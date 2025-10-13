Visão de longo prazo dos Emirados Árabes Unidos impulsiona liderança em inteligência artificial, afirma ministro do país

DUBAI, 13 de outubro de 2025 (WAM) – O ministro de Estado para Inteligência Artificial, Economia Digital e Aplicações de Trabalho Remoto dos Emirados Árabes Unidos, Omar Sultan Al Olama, afirmou que o investimento do país em inteligência artificial (IA) começou em 2008, quando Abu Dhabi passou a aplicar recursos em chips e em empresas globais especializadas na área.

“Não pensamos como outros países; pensamos em intervalos de várias décadas. Começamos a investir em IA em 2008 – muito cedo. Abu Dhabi investia em chips, em empresas de tecnologia de ponta, em companhias focadas em inteligência artificial. Ninguém esperava que pudéssemos ser um protagonista nesse campo. Contra todas as expectativas, estamos provando que somos. Isso vai inspirar todos – no Oriente e no Ocidente”, declarou Al Olama.

As declarações foram feitas durante a Expand North Star, evento vinculado à GITEX GLOBAL, que celebra seu 10º aniversário como um dos maiores encontros mundiais de startups, investidores e inovadores. Organizado pelo Dubai World Trade Centre (DWTC, na sigla em inglês) e promovido pela Câmara de Economia Digital de Dubai, o evento ocorre até 15 de outubro e tem como objetivo fortalecer a colaboração, ampliar o financiamento e consolidar a posição dos Emirados como centro global da economia digital.

Al Olama ressaltou que o país quer aprender continuamente com seus parceiros internacionais. “É importante para nós não apenas ter sucesso, mas também que todos que venham aos Emirados Árabes Unidos nos ajudem a entender o que podemos fazer melhor. Não afirmamos saber tudo — afirmamos ser os melhores alunos e os melhores ouvintes. Uma coisa prometemos: se as pessoas nos derem conselhos, vamos levá-los a sério e garantir que sejam colocados em prática nos próximos anos.”

Durante o painel “Construindo um futuro digital: como as tecnologias emergentes vão redesenhar o mapa das startups na próxima década”, o diretor-presidente global da e&, Hatem Dowidar, disse que, à medida que o cenário evolui e que a tecnologia e as necessidades dos consumidores mudam, é possível ver ajustes e possíveis mudanças nos critérios de investimento das empresas. "Há também o 5G autônomo — ou 5.5G — que certamente permitirá o surgimento de muitos novos negócios, inclusive startups. Também precisamos garantir que a inteligência artificial seja regulada da maneira adequada, para assegurar a integridade e a privacidade dos dados. Por exemplo, em nosso ecossistema, implementamos um sistema completo de governança de IA que garante o anonimato das informações e a privacidade dos clientes”, afirmou.

Entre as empresas emiradenses em destaque está a Presight, do grupo G42, a maior companhia de análise de big data da região. Um ano após o lançamento do Presight AI-Startup Accelerator, primeiro programa de aceleração de inteligência artificial criado por uma empresa de tecnologia de capital aberto no Oriente Médio, foram apresentados os primeiros grupos de startups com protótipos prontos para o mercado.

O diretor-presidente da Presight, Thomas Pramotedham, declarou que existem muitos programas de aceleração no mundo, mas destacou que o da Presight é diferente. "Estamos criando uma plataforma global. Os Emirados e Abu Dhabi se tornaram a capital mundial da IA – o lugar onde tecnologia e inovação se encontram. Com o ecossistema da G42 e o alcance dos Emirados, oferecemos às startups não apenas infraestrutura e expertise, mas oportunidades reais de negócios”, disse.

O programa destacou dez startups internacionais de alto potencial, desenvolvendo soluções de IA com impacto concreto. Durante o evento, a Presight também assinou uma parceria com o Conselho de Cibersegurança dos Emirados Árabes Unidos.

O chefe de Cibersegurança do governo emiradense, Dr. Mohamed Al Kuwaiti, enfatizou o papel do empreendedorismo na segurança nacional. “A cibersegurança está enraizada no DNA de tudo o que fazemos. Em meio a tantas tecnologias – seja a IA hoje, a computação quântica amanhã ou outras no futuro – a segurança sempre será um dos pilares centrais para impulsionar startups de nova geração e garantir que as pessoas usem a tecnologia da melhor forma possível.”

Com representantes de 180 países, a edição de 2025 da Expand North Star registra participação recorde. O Brasil, por meio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), é o país parceiro oficial. Em dois pavilhões, 55 startups e hubs de inovação brasileiros apresentam soluções em inteligência artificial, fintechs e tecnologia aplicada a desafios globais.

A edição deste ano também conta com o maior número de unicórnios já reunido, com mais de 40 empresas. Entre os destaques estão a PsiQuantum (EUA), avaliada em US$ 68 bilhões, que desenvolve o primeiro sistema quântico tolerante a falhas; a talabat (Kuwait), líder regional em entregas on-line, avaliada em US$ 8,5 bilhões; a Andalusia Labs (Emirados Árabes Unidos), empresa de infraestrutura de ativos digitais que atingiu valor bilionário em apenas 11 meses; e a Carousell (Singapura), uma das plataformas de e-commerce de crescimento mais rápido do Sudeste Asiático.

Da Europa e América do Norte à Ásia e ao Oriente Médio, a Expand North Star também reúne as mais importantes instituições multinacionais de bancos, capital de risco e investimento, em busca das próximas iniciativas capazes de definir uma nova era e moldar o futuro da tecnologia e da inovação. Entre elas estão JP Morgan (EUA), Daiwa Capital Management (Japão), Eurazeo (França), Octopus Energy Generation (Reino Unido), Qatar National Bank (Qatar), Raiffeisenbank (Áustria), Samsung Ventures (Japão) e SBI Ventures (Alemanha).

Realizada no Porto de Dubai, a Expand North Star 2025 reúne fundadores, investidores, empreendedores e executivos de todo o mundo. Com uma programação de quatro dias, o evento busca elevar os níveis de investimento e expansão, fomentar novas parcerias e impulsionar o crescimento digital inclusivo nas economias emergentes movidas por IA.

Com a maior concentração de startups em estágio avançado do mundo, a feira apresenta soluções inovadoras em inteligência artificial, tecnologia climática, deep tech, saúde digital e fintechs. O evento reforça a meta dos Emirados de gerar 30 mil novos empregos até 2030 e criar ao menos dez empresas unicórnio até 2031, dentro da iniciativa “Os Emirados: a capital mundial das startups”, que visa consolidar o país como principal polo global de empreendedorismo e inovação.