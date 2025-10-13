Emirados Árabes Unidos preparam navio humanitário para Gaza

ABU DHABI, 13 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos iniciaram os preparativos do “Navio Humanitário dos Emirados”, no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, para enviar apoio vital ao povo palestino e atender às necessidades urgentes na Faixa de Gaza.

Organizado em cooperação com diversas organizações e entidades humanitárias e beneficentes emiradenses, o navio evidencia o esforço nacional coordenado para fornecer assistência de emergência à população palestina.

A iniciativa integra as ações humanitárias contínuas dos Emirados Árabes Unidos em apoio à Faixa de Gaza e reafirma o compromisso inabalável do país com a garantia de uma vida digna ao povo palestino.

A operação reflete a postura humanitária constante dos Emirados Árabes Unidos, baseada em solidariedade e cooperação com instituições beneficentes e organizações internacionais, para estender a mão aos necessitados e às vítimas de crises em todo o mundo.