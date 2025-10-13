GITEX Global, maior feira mundial de tecnologia e inteligência artificial, começa em Dubai

DUBAI, 13 de outubro de 2025 (WAM) – A GITEX Global 2025, considerada a maior exposição mundial de tecnologia e inteligência artificial, começou nesta segunda-feira (13/10) no Centro de Exposições de Dubai (Dubai World Trade Centre), reunindo mais de 6,8 mil expositores em uma edição que reflete o avanço global da integração da inteligência artificial, da convergência computacional e da governança digital.

Esta edição apresenta o maior programa de inteligência artificial da história do evento, com a participação de líderes e especialistas internacionais.

Gigantes globais da tecnologia como Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens e Snowflake estão entre os principais expositores, ao lado de novos participantes que apresentam inovações de ponta, incluindo Cerebras, Datadog, Mitsubishi, Qualcomm, Rittal, ServiceNow, Tata Electronics, Telecom Italia e Tenstorrent.

O evento discute como os avanços em inteligência artificial, computação quântica, biotecnologia e tecnologia sustentável estão transformando as infraestruturas globais e impulsionando o crescimento econômico.

A realização da GITEX Global 2025 reforça o papel de liderança de Dubai na transformação tecnológica global consolida a posição dos Emirados Árabes Unidos como centro internacional de inovação digital e inteligência artificial.