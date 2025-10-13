Emirados Árabes Unidos destinam US$ 10 milhões para fortalecer comunidades contra desastres naturais na Ásia e no Pacífico

ABU DHABI, 13 de outubro de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos anunciaram US$ 10 milhões para reforçar a capacidade de comunidades da Ásia e do Pacífico de enfrentar desastres naturais, sob orientação do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A iniciativa, lançada pela Agência de Ajuda dos Emirados (UAE Aid Agency), será executada pela Emirates Nature Society, em parceria com o Fundo Mundial para a Natureza (WWF, na sigla em inglês), por meio do Programa de Resiliência Comunitária a Desastres Naturais. O anúncio foi feito durante o Congresso Mundial de Conservação da UICN 2025, realizado em Abu Dhabi.

O programa é uma ação conjunta do WWF e da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC). O objetivo é aplicar soluções baseadas na natureza para fortalecer a adaptação das comunidades a riscos naturais, melhorar a preparação para desastres e promover fontes de renda sustentáveis.

A contribuição de US$ 10 milhões dos Emirados Árabes Unidos financiará a primeira fase do programa, concebida para atrair novos aportes de parceiros públicos e privados e de instituições doadoras. O objetivo é ampliar o alcance da iniciativa e garantir sua sustentabilidade de longo prazo, com base na responsabilidade e na cooperação compartilhadas.

O presidente da agência de ajuda dos Emirados, Tareq Ahmed Al Ameri, reafirmou o papel de liderança do país na promoção da cooperação internacional em benefício das pessoas e da natureza. Afirmou também que “a iniciativa reflete a visão do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan de investir em ações preventivas e fortalecer a capacidade de adaptação das comunidades locais diante de desastres naturais.”

Al Ameri disse ainda que a parceria entre a Emirates Nature e o WWF demonstra o compromisso do país em passar da resposta emergencial para a preparação e a resiliência, permitindo que as comunidades se adaptem e se recuperem com eficácia.

A diretora-geral da Emirates Nature–WWF, Laila Mostafa Abdullatif, destacou que o projeto reflete a convicção dos Emirados Árabes Unidos de que a resiliência começa dentro das próprias comunidades. “Há 25 anos, a Emirates Nature–WWF atua com a liderança nacional e parceiros locais para proteger a natureza e empoderar pessoas. Expandir esse trabalho para a Ásia e o Pacífico vai nos permitir restaurar defesas naturais, proteger meios de vida e construir um futuro mais resiliente”, disse.

A diretora-geral do WWF Internacional, Kirsten Schuijt, afirmou que “a natureza é uma das maiores aliadas da humanidade na redução de riscos de desastres” e que a iniciativa ajudará comunidades “a restaurar ecossistemas que as protegem — de manguezais a montanhas — e a construir sociedades mais seguras e resilientes”.

A subsecretária-geral da Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Nena Stoiljkovic, afirmou que “a frequência e a intensidade dos fenômenos naturais estão aumentando, e a melhor maneira de proteger e salvar vidas é construir resiliência antes que ocorram”.

Segundo ela, a iniciativa tem foco na preparação, na adaptação e na redução de riscos de desastres — garantindo que ameaças naturais não se transformem em catástrofes. "Trabalhando com a natureza como nossa primeira linha de defesa, em parceria com o WWF, podemos fortalecer comunidades, proteger vidas e meios de subsistência e reduzir o custo humano e econômico de futuras crises”, acrescentou.

O Programa de Resiliência Comunitária a Desastres Naturais baseia-se em três eixos principais: a restauração de sistemas naturais de proteção, como manguezais e recifes de corais; a promoção de meios de vida sustentáveis, apoiando agricultores, pescadores e pequenos negócios por meio do ecoturismo e da diversificação de renda; e o fortalecimento da preparação comunitária, com sistemas de alerta precoce e planos de redução de risco elaborados com as próprias comunidades locais.

A primeira fase do programa será implementada nas Filipinas, Indonésia, Fiji e Ilhas Salomão, estabelecendo um modelo escalável para expansão regional futura.