Presidente dos Emirados nomeia Mohamed Al Mansoori subsecretário do Ministério da Energia e Infraestrutura

ABU DHABI, 13 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, assinou um decreto federal nomeando Mohamed Ebrahim Hassan Al Mansoori subsecretário do Ministério da Energia e Infraestrutura, responsável pelos assuntos de infraestrutura e transporte.

Al Mansoori foi diretor-geral do Programa Habitacional Sheikh Zayed e ocupou diversos cargos de liderança no próprio Ministério da Energia e Infraestrutura, entre eles os de diretor-executivo de Assuntos de Engenharia, subsecretário interino de Obras e vice-presidente do Comitê Permanente de Gestão de Projetos. Ele também presidiu comissões e projetos nacionais, incluindo o programa habitacional do Conselho de Infraestrutura e Habitação dos Emirados, além de ter chefiado projetos de construção pública em todo o país.