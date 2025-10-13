Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e do Chipre discutem relações e situação em Gaza

ABU DHABI, 13 de outubro de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o presidente do Chipre, Nikos Christodoulides, sobre formas de ampliar a cooperação entre os dois países, especialmente nas áreas econômica e de desenvolvimento.

Os líderes também trataram de questões regionais e internacionais de interesse comum, entre elas a situação no Oriente Médio e o acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Eles destacaram a importância de todas as partes cumprirem o cessar-fogo, como passo essencial para aliviar o sofrimento da população civil e garantir o envio rápido e seguro de ajuda humanitária.

Os dois chefes de Estado também ressaltaram a necessidade de aprofundar o acordo como um passo rumo a uma paz abrangente e duradoura, baseada na solução de dois Estados, de forma a garantir a segurança e a estabilidade regionais em benefício dos povos e países da região.