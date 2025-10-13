Etihad Airways transporta 16,1 milhões de passageiros nos primeiros nove meses de 2025

ABU DHABI, 13 de outubro de 2025 (WAM) – A Etihad Airways transportou 16,1 milhões de passageiros nos primeiros nove meses do ano, um aumento de 18% em comparação com o mesmo período de 2024.

Em setembro de 2025, a companhia aérea transportou 1,9 milhão de passageiros, o que representa um crescimento de 21% em relação ao mesmo mês do ano anterior.

O aumento reflete a demanda contínua na rede global em expansão da empresa e o forte desempenho operacional até o fim da temporada de verão. O fator médio de ocupação de passageiros foi de 89% no mês, um ponto percentual acima do registrado em setembro de 2024, demonstrando o uso eficiente da capacidade adicional.

A frota operacional da Etihad somava 115 aeronaves no fim de setembro, atendendo a 82 destinos de passageiros em todo o mundo.

Antonoaldo Neves, CEO da Etihad Airways, afirmou que setembro foi mais um mês de forte desempenho para a Etihad, com a demanda permanecendo alta neste período pós-verão. Segundo Neves, o crescimento anual se mantém em todos os principais indicadores, refletindo a solidez de nossa rede e a crescente posição de Abu Dhabi como destino global.

“Estamos expandindo com disciplina, mantendo altos índices de ocupação e operações confiáveis. Esses resultados mostram um impulso claro e uma execução focada — exatamente o que nos propusemos a alcançar em 2025”, concluiu.