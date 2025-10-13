Mansour bin Zayed representa presidente dos Emirados Árabes Unidos na Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh

SHARM EL-SHEIKH, 13 de outubro de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, participou da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh, copresidida pelo presidente do Egito, Abdel Fattah El-Sisi, e pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A cúpula, que teve como objetivo fortalecer o apoio internacional ao acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza, contou com a presença de vários chefes de Estado, primeiros-ministros, delegações e representantes governamentais, além de autoridades de diversas organizações regionais e internacionais.

A delegação dos Emirados Árabes Unidos incluiu o xeique Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi e conselheiro de Segurança Nacional; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Mohammed Hassan Alsuwaidi, ministro do Investimento; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; e Hamad Obaid Al Zaabi, embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Egito, além de outros altos funcionários.

O xeique Mansour chegou ao local da cúpula, onde foi recebido pelo presidente Abdel Fattah El-Sisi. Os dois posaram para fotos oficiais antes do início do encontro. Em seguida, o xeique cumprimentou o presidente dos Estados Unidos na chegada ao evento.