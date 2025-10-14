Parlamento Árabe saúda resultados da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh

CAIRO, 14 de outubro de 2025 (WAM) – Mohammed bin Ahmed Al Yammahi, presidente do Parlamento Árabe, saudou os resultados da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh, que testemunhou a assinatura do Acordo de Cessar-fogo em Gaza, descrevendo o encontro como uma nova fonte de esperança para pôr fim à tragédia na Faixa de Gaza.

Em comunicado, Al Yammahi afirmou que o acordo representa um passo histórico rumo ao fim da guerra, ao estabelecimento da paz, à redução do sofrimento do povo palestino e ao encerramento de um doloroso capítulo da história da humanidade.

O presidente do Parlamento Árabe elogiou o papel fundamental desempenhado pelo Egito na organização e condução da cúpula, além de liderar intensos esforços políticos e diplomáticos que culminaram na concretização do acordo. Ressaltou que o Egito sempre esteve — e continua a estar — na vanguarda das nações que apoiam a causa palestina e defendem os direitos do povo palestino em fóruns regionais e internacionais.

Al Yammahi também destacou os esforços dos Estados Unidos na garantia do sucesso do acordo e no apoio a iniciativas regionais voltadas para o cessar-fogo e para a entrada irrestrita de ajuda humanitária e de socorro na Faixa de Gaza. Além disso, elogiou as contribuições ativas do Qatar, da Turquia e de outros líderes que participaram da cúpula.

Al Yammahi afirmou que a Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh marca um ponto de virada nos esforços internacionais para encerrar a guerra em Gaza e constitui um exemplo concreto de cooperação árabe e internacional voltada para alcançar a paz e a estabilidade na região. Descreveu o encontro como um verdadeiro início para pôr fim a uma prolongada tragédia humanitária.