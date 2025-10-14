Mansour bin Zayed se reúne com o emir do Qatar em Sharm El-Sheikh

SHARM EL-SHEIKH, 14 de outubro de 2025 (WAM) – O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, reuniu-se com o xeique Tamim bin Hamad Al Thani, emir do Estado do Qatar, à margem da Cúpula da Paz de Sharm El-Sheikh, organizada pelo Egito.

Durante o encontro, as duas partes analisaram os laços fraternos entre os Emirados Árabes Unidos e o Qatar e discutiram formas de fortalecer a cooperação bilateral em todas as áreas. Os dois também trocaram pontos de vista sobre diversas questões regionais e internacionais, com ênfase nos esforços voltados para a promoção da paz, da segurança e da estabilidade na região, além de temas incluídos na agenda da cúpula.