Autoridade de Radiodifusão de Sharjah firma novos acordos e parcerias durante o MIPCOM 2025

SHARJAH, 14 de outubro de 2025 (WAM) – A Autoridade de Radiodifusão de Sharjah (SBA, na sigla em inglês) participa do MIPCOM 2025, em Cannes, na França, até 16 de outubro, com o objetivo de fortalecer sua presença global e acompanhar as transformações da indústria de mídia.

O evento reúne mais de 10 mil líderes de emissoras e plataformas de televisão de todo o mundo. A participação da autoridade inclui novas colaborações com diversas plataformas internacionais de televisão.

O pavilhão da SBA sediou uma série de reuniões com empresas de produção e distribuição de conteúdo, resultando em vários novos acordos. Entre eles, destacam-se a aquisição da série dramática Desert Foxes, do produtor jordaniano Issam Hajawi, que será exibida no canal Al Wousta durante o próximo Ramadã; um acordo com a empresa belga detentora dos direitos de Os Smurfs para disponibilizar o conteúdo na plataforma digital Maraya, da SBA; e uma parceria com a produtora libanesa Falcon Films para exibição de novas obras.

Além disso, o grupo se reuniu com organizações especializadas em produções culturais e documentais, selecionando conteúdos que combinam cultura, informação e entretenimento, em sintonia com as expectativas do público.