Presidente dos Emirados Árabes Unidos convoca oração pela chuva na sexta-feira

ABU DHABI, 14 de outubro de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, convocou a realização da oração pela chuva, conhecida em árabe como Salaat Al Istisqaa, em todas as mesquitas do país na sexta-feira, 17 de outubro, meia hora antes da oração de sexta-feira.

O presidente conclamou todos a orarem a Alá, o Todo-Poderoso, pedindo que abençoe a nação com chuva e misericórdia, em conformidade com a Sunnah (tradição) do profeta Maomé, que a paz esteja com ele.