Ministro dos Emirados participa das celebrações do Dia da Independência de Uganda

CAMPALA, 14 de outubro de 2025 (WAM) – Em nome do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, o ministro de Estado para Assuntos da Juventude, Sultan bin Saif Al Neyadi, participou das celebrações do 63º aniversário da Independência de Uganda, realizadas na capital, Campala.

Durante a cerimônia, Al Neyadi transmitiu ao presidente de Uganda, Yoweri Kaguta Museveni, as saudações de Mohamed bin Zayed, acompanhadas dos melhores votos de progresso e prosperidade para o país e seu povo.

Al Neyadi destacou a força das relações entre os Emirados Árabes Unidos e Uganda, ressaltando o crescimento constante da cooperação bilateral em diversos setores, de forma a promover objetivos comuns de desenvolvimento e interesses mútuos.

A cerimônia contou com a presença do embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Uganda, Abdullah Hassan Obaid Hassan Al Shamsi, além de vários altos funcionários, chefes de delegações participantes e representantes de diversos países.

Como parte da visita, Al Neyadi — que também atua como vice-presidente do Centro Árabe da Juventude — participou da conferência do Conselho da Juventude Afro-Árabe, realizada sob o tema “Ampliando as vozes da juventude pela paz, unidade e prosperidade.”

Ele afirmou que a participação dos Emirados Árabes Unidos na conferência reforça o compromisso do país em aprofundar a cooperação com Uganda e criar novas oportunidades que empoderem os jovens e promovam o crescimento sustentável das comunidades.