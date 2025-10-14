Emirados Árabes Unidos expressam solidariedade à Itália e enviam condolências por vítimas de explosão em edifício

ABU DHABI, 14 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos expressaram solidariedade à Itália após a trágica explosão ocorrida em um edifício nas proximidades de Verona, no norte do país, que resultou na morte e em ferimentos de vários membros dos Carabinieri, do Corpo de Bombeiros e da Polícia.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou profundas condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo da Itália diante dessa tragédia, e expressou votos de rápida recuperação a todos os feridos.