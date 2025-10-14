FMI eleva previsão do PIB dos Emirados Árabes Unidos para 4,8% em 2025 e 5% em 2026

WASHINGTON, 14 de outubro de 2025 (WAM) – O Fundo Monetário Internacional (FMI) elevou sua previsão para o Produto Interno Bruto (PIB) real dos Emirados Árabes Unidos para 4,8% em 2025, em comparação com a projeção anterior divulgada em abril.

No mais recente relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês), publicado nesta terça-feira (14/10), o FMI também projetou que a economia dos Emirados crescerá 5% em 2026, mantendo a mesma estimativa anunciada em abril.

Segundo o documento, o crescimento global deve desacelerar de 3,3% em 2024 para 3,2% em 2025 e 3,1% em 2026, com as economias avançadas crescendo cerca de 1,5% e as economias emergentes e em desenvolvimento ligeiramente acima de 4%.

O crescimento no Oriente Médio e na Ásia Central deve acelerar de 2,6% em 2024 para 3,5% em 2025 e 3,8% em 2026. Em comparação com o relatório de abril, a projeção para 2025 foi revisada para cima em 0,5 ponto percentual.

O WEO recomendou que os formuladores de políticas restaurem a confiança por meio de políticas críveis, transparentes e sustentáveis. O documento defende que a diplomacia comercial seja acompanhada de ajustes macroeconômicos, que as reservas fiscais sejam reconstruídas e que a independência dos bancos centrais seja preservada. O relatório também enfatiza a importância de redobrar os esforços em reformas estruturais.