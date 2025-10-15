Clube Equestre e de Corridas de Sharjah realiza 19ª edição do Festival Internacional de Cavalos Árabes de Sharjah

SHARJAH, 15 de outubro de 2025 (WAM) – Sob o patrocínio do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, o Clube Equestre e de Corridas de Sharjah realiza, em 16 de outubro, a 19ª edição do Festival Internacional de Cavalos Árabes de Sharjah – Linhagem Egípcia Pura.

O evento é organizado em colaboração com a Zona Franca Internacional do Aeroporto de Sharjah (SAIF Zone) – patrocinadora oficial do festival – e conta com o apoio da Sociedade Emiradense de Cavalos Árabes (EAHS, na sigla em inglês).

Um total de 55 cavalos de quatro países – Emirados Árabes Unidos, Egito, Iraque e Qatar – participará deste evento de prestígio, reconhecido pela Conferência Europeia das Organizações de Cavalos Árabes (ECAHO), assim como todos os concursos promovidos pelo Clube Equestre e de Corridas de Sharjah nesta temporada.

O diretor da Zona Franca Internacional do Aeroporto de Sharjah, Saud Salim Al Mazrouei, destacou que o Festival Internacional de Cavalos Árabes de Sharjah – Linhagem Egípcia Pura se consolidou como um dos principais eventos especializados do mundo dedicados a celebrar a herança e a nobreza do cavalo árabe.

Al Mazrouei afirmou que o festival demonstra o compromisso contínuo de Sharjah com a promoção e o desenvolvimento dos esportes equestres, preservando as tradições culturais árabes e fortalecendo o hipismo como um pilar cultural e histórico, profundamente ligado ao legado dos antepassados.

Ao longo dos anos, o festival tem desempenhado um papel fundamental não apenas na valorização da autenticidade do cavalo árabe, mas também no reforço do prestígio dos Emirados Árabes Unidos como destino global de excelência equestre.

Al Mazrouei acrescentou que a SAIF Zone não medirá esforços para oferecer todo o apoio necessário ao evento, como parte de sua responsabilidade social e de seu compromisso em preservar o patrimônio cultural, compartilhando com o mundo os valores civilizatórios dos Emirados Árabes Unidos.

Ele também elogiou o Clube Equestre e de Corridas de Sharjah pelo empenho na organização e no desenvolvimento contínuo do festival, bem como pelo trabalho constante em consolidar sua posição como uma plataforma de referência para o autêntico hipismo árabe.

A edição deste ano reunirá alguns dos melhores cavalos árabes de linhagem egípcia pura, representando principais criadores, estábulos particulares e haras renomados dos Emirados Árabes Unidos e da região, refletindo o papel de liderança de Sharjah na preservação e promoção da linhagem egípcia do cavalo árabe.

Esses esforços estão alinhados com a visão do xeique doutor Sultan bin Mohammed Al Qasimi, cuja orientação transformou o emirado em um centro de excelência em patrimônio equestre, com reconhecimento internacional.