Emirados Árabes Unidos organizam navio de ajuda para Gaza

ABU DHABI, 15 de outubro de 2025 (WAM) – Os Emirados Árabes Unidos continuam o carregamento do “Navio Humanitário dos Emirados” com alimentos, medicamentos e suprimentos de abrigo no âmbito da Operação Chivalrous Knight 3, destinados à Faixa de Gaza.

O esforço contínuo reforça o compromisso permanente do país com uma resposta humanitária rápida e com o fornecimento de ajuda emergencial ao povo palestino na região.

A remessa está sendo preparada em coordenação com diversas organizações humanitárias e entidades de caridade, refletindo o esforço nacional unificado e a rápida mobilização dos Emirados para enviar assistência emergencial a Gaza.

A operação reflete a abordagem humanitária constante dos Emirados Árabes Unidos e a dedicação em apoiar populações em situação de necessidade, por meio da estreita cooperação entre suas instituições de ajuda humanitária.