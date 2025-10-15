Embaixador dos Emirados apresenta cópia das credenciais ao ministro das Relações Exteriores de Guiné-Bissau

BISSAU, 15 de outubro de 2025 (WAM) – Abdullah Jassim Al Shamsi apresentou uma cópia de suas credenciais como embaixador dos Emirados Árabes Unidos em Guiné-Bissau ao ministro das Relações Exteriores, Cooperação Internacional e Comunidades do país, Carlos Pinto Pereira, durante encontro realizado na sede do ministério, na capital, Bissau.

Al Shamsi transmitiu as saudações do xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, a Pereira, juntamente com os votos de contínuo progresso e prosperidade para o governo e o povo guineenses.

O embaixador expressou ainda o orgulho de representar os Emirados Árabes Unidos em Guiné-Bissau e reafirmou seu compromisso em fortalecer as relações bilaterais entre os dois países em diversos setores.

Por sua vez, Carlos Pinto Pereira transmitiu as saudações ao xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, juntamente com os votos de progresso e prosperidade para o governo e o povo dos Emirados Árabes Unidos.

Pereira deu as boas-vindas a Al Shamsi e desejou sucesso em sua missão diplomática, reiterando o compromisso da Guiné-Bissau em oferecer todo o apoio necessário para facilitar o trabalho do embaixador e aprofundar os laços bilaterais entre os países.

Durante o encontro, as duas partes discutiram áreas de cooperação entre os Emirados Árabes Unidos e a Guiné-Bissau, além de formas de desenvolvê-las para atender aos interesses e aspirações de ambos os governos e povos.