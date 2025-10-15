Pavilhão dos Emirados encerra participação na Expo 2025 Osaka com público superior a cinco milhões de visitantes

OSAKA, 15 de outubro de 2025 (WAM) – O Pavilhão dos Emirados Árabes Unidos concluiu sua participação de seis meses na Expo 2025 Osaka, evento dedicado à inovação e ao intercâmbio cultural, tendo recebido mais de cinco milhões de visitantes presenciais e virtuais desde sua abertura, em 13 de abril de 2025, consolidando-se como um dos pavilhões internacionais mais visitados da exposição.

O espaço recebeu 4.930.645 visitantes presenciais, 113.443 acessos on-line e mais de 17 mil participantes virtuais pela plataforma da Expo, demonstrando forte engajamento do público no Japão e no mundo.

A cerimônia de encerramento reuniu a equipe do pavilhão, embaixadores da juventude dos Emirados e do Japão e os quatro parceiros oficiais: ADNOC, Pure Health, Space42 e o Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi.

O evento contou com discursos dos embaixadores da juventude e de representantes do pavilhão, além de uma apresentação que revisitou a trajetória, os valores e a mensagem que marcaram a participação dos Emirados na exposição.

O embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Japão e comissário-geral do Pavilhão dos Emirados na Expo 2025 Osaka, Shihab Ahmed Al Faheem, afirmou que o pavilhão “não foi apenas um espaço expositivo, mas uma plataforma vibrante que conectou culturas e ideias, promovendo um diálogo humano sem fronteiras”.

Ele destacou que o entusiasmo e a presença inspiradora dos embaixadores da juventude, somados à dedicação da equipe e dos parceiros, foram fundamentais para construir a experiência singular do pavilhão.

Ao longo da Expo 2025 Osaka, o Pavilhão dos Emirados materializou o tema “Da Terra ao Éter”, com design arquitetônico distinto e experiências interativas inspiradas na tamareira. Os visitantes embarcaram em uma jornada imersiva por exposições sobre exploração espacial, inovação em saúde e tecnologias sustentáveis, demonstrando como o patrimônio emiradense inspira o caminho do país rumo ao progresso.

O pavilhão também recebeu o Prêmio de Bronze do Bureau International des Expositions (BIE) na categoria de Design Arquitetônico e Paisagístico para pavilhões autônomos Tipo A (com mais de 1.500 m²), posicionando-o entre os três maiores pavilhões premiados da Expo 2025 Osaka. O reconhecimento celebra o design, a execução e o espírito de inovação e colaboração que definiram a presença dos Emirados.

Durante seis meses, o pavilhão sediou fóruns, apresentações culturais e iniciativas voltadas à juventude, recebendo delegações de alto nível e milhares de visitantes. Um dos momentos de destaque foi o Dia Nacional dos Emirados na Expo, realizado em 19 de setembro, com a presença do príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan.

A Expo 2025 Osaka reuniu mais de 150 participantes, entre países, organizações e empresas, em torno de discussões sobre como construir um futuro sustentável centrado no ser humano.

O encerramento marca mais um capítulo no legado dos Emirados Árabes Unidos nas Exposições Mundiais, desde sua primeira participação na Expo 1970 Osaka, passando pela organização da Expo 2020 Dubai, até o retorno a Osaka em 2025, reafirmando o papel do país como plataforma de amizade, cooperação e progresso compartilhado.