Zona Econômica de Ras Al Khaimah atrai mais de 3 mil novos negócios no 3º trimestre de 2025

RAS AL KHAIMAH, 15 de outubro de 2025 (WAM) – A Zona Econômica de Ras Al Khaimah (RAKEZ, na sigla em inglês) recebeu mais de 3.490 novas empresas no terceiro trimestre de 2025. O desempenho reforça a posição da zona como destino preferencial para empreendedores, pequenas e médias empresas e corporações multinacionais, destacando seu papel como um dos principais motores da diversificação econômica e do crescimento do PIB do emirado.

O diretor-presidente da RAKEZ, Ramy Jallad, destacou que o terceiro trimestre confirmou o que se observou ao longo do ano: forte confiança dos investidores na Zona Econômica de Ras Al Khaimah como plataforma de lançamento para o sucesso. "Estamos testemunhando crescimento não apenas no número de empresas, mas também na diversidade de setores e nacionalidades que se juntam à nossa comunidade. Essa expansão contribui diretamente para o desenvolvimento econômico de Ras Al Khaimah e fortalece sua competitividade no mapa global de investimentos”, disse.

A demanda continua a crescer em setores-chave como consultoria, comércio eletrônico, comércio geral, serviços de mídia e marketing e comércio de alimentos. Investidores da Índia, do Reino Unido, do Paquistão, da França e do Egito lideraram o fluxo de novas empresas, ampliando ainda mais a diversidade e o dinamismo da comunidade empresarial da zona.

“À medida que entramos no último trimestre do ano, nosso ritmo permanece forte”, acrescentou Jallad. “Temos orgulho de abrigar agora mais de 38 mil empresas ativas — um marco que reflete a confiança dos empreendedores globais na Zona Econômica de Ras Al Khaimah como parceira de crescimento. Esperamos encerrar 2025 em alta e gerar ainda mais valor para nossos investidores e para Ras Al Khaimah.”