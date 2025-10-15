Sharjah e Unesco firmam acordo para restaurar o Grande Teatro de Beirute

SHARJAH, 15 de outubro de 2025 (WAM) – A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) sediou a cerimônia de assinatura do acordo de restauração do Grande Teatro de Beirute entre o governo de Sharjah e a própria Unesco, dando continuidade ao apoio e ao patrocínio do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo e governante de Sharjah, às instituições culturais do mundo árabe.

A cerimônia foi realizada na sede da entidade, em Paris, na França, com a presença de Abdullah bin Mohammed Al Owais, presidente do Departamento de Cultura de Sharjah; Ernesto Ottone Ramírez, diretor-geral adjunto de Cultura da Unesco; Hind Darwish, embaixadora do Líbano junto à Unesco; Mohammed Ibrahim Al Qaseer, diretor do Departamento de Assuntos Culturais do Departamento de Cultura de Sharjah; George Kreidi, diretor do Escritório da Unesco em Beirute; além de representantes de missões diplomáticas, autoridades e intelectuais árabes.

Durante a cerimônia, Al Owais destacou a importância da cooperação cultural entre países e organizações internacionais e o impacto positivo dessa parceria sobre as sociedades. Ele afirmou que a assinatura do acordo reforça esse caminho construtivo em direção a uma vida enriquecida pela cultura e pelas artes — uma trajetória promovida de forma constante pela liderança dos Emirados Árabes Unidos por meio de inúmeras iniciativas culturais em âmbito árabe e global.

Al Owais acrescentou que a ocasião representa uma continuidade do empenho e do patrocínio do xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi na criação de diversos centros culturais, artísticos e educacionais ao redor do mundo, em um nobre esforço de oferecer conhecimento e cultura à humanidade.

Ernesto Ottone Ramírez elogiou os esforços contínuos do governante de Sharjah em apoiar a Unesco em diversos projetos culturais e afirmou que a contribuição do emirado para a restauração do Grande Teatro de Beirute confirma seu papel pioneiro no apoio ao trabalho cultural. Ele também destacou a cooperação frutífera entre a Unesco e o governo de Sharjah, ressaltando que essa parceria representa um modelo eficaz de proteção do patrimônio cultural mundial e de preservação de monumentos históricos que fazem parte da memória da humanidade.

A embaixadora do Líbano junto à Unesco, Hind Darwish, afirmou que as contribuições do governante de Sharjah são amplamente reconhecidas e valorizadas, destacando que sua doação para apoiar a restauração do teatro contribuirá para fortalecer o movimento artístico e cultural no Líbano. “Sharjah tem um papel proeminente na renovação do movimento cultural árabe por meio de uma série de projetos e iniciativas voltadas a apoiar a criatividade e os criadores, consolidando a cultura e as artes como pilares da vida. Hoje, Sharjah bate às portas do mundo com sua ação cultural nobre, que busca promover um discurso humanista e civilizacional em escala global”, acrescentou.

O xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi destinou apoio financeiro para a restauração do Grande Teatro de Beirute como parte da campanha internacional lançada pela Unesco para recuperar o edifício histórico da capital libanesa.

Abdullah bin Mohammed Al Owais participou da cerimônia em que foi anunciada oficialmente a contribuição do emirado de Sharjah para o projeto de restauração do Grande Teatro de Beirute.

Projetado por Youssef Aftimos e construído por Jacques Tabet, poeta e entusiasta do teatro, durante a década de 1920, o edifício foi inaugurado em 1929 e, ao longo dos anos, sediou diversas produções teatrais internacionais.