Equipe UAE Emirates-XRG dos Emirados Árabes Unidos anuncia equipes para as últimas corridas da temporada

ABU DHABI, 15 de outubro de 2025 (WAM) – Após nove meses que renderam um notável total de 94 vitórias, a equipe UAE Team Emirates-XRG anunciou suas formações para as corridas finais da temporada.

Entre a Itália, a China e a França, a equipe número 1 do ranking mundial da União Ciclística Internacional (UCI, na sigla em inglês) disputa nesta semana suas últimas provas do ano.

Na China, a equipe participa da última corrida por etapas do circuito WorldTour em 2025, enquanto na Itália e na França encerra o calendário com o Giro del Veneto, o Chrono des Nations e o Veneto Classic — três provas de um dia que marcam o fim da temporada mais vitoriosa da história da equipe emiradense. O Giro del Veneto abre essa sequência de encerramento, com largada nesta quarta-feira (15/10).

Pronto para sua quinta edição desde o retorno em 2021, o Giro del Veneto 2025 é, na verdade, a 88ª realização dessa semiclássica, disputada pela primeira vez em 1922. Para a equipe UAE Emirates-XRG, a prova traz boas lembranças: o time venceu a corrida em 2022, com o italiano Matteo Trentin.

Neste ano, a equipe será liderada pelo mexicano Isaac del Toro, que terá ao seu lado o recém-coroado campeão mundial de gravel, o belga Florian Vermeersch. Terceiro colocado na edição de 2023, Vermeersch chega à disputa com grande confiança após a vitória no Mundial, no último domingo (12/10).

O Giro del Veneto será a última corrida da temporada para Del Toro, que encerra um ano de 15 vitórias e de consolidação entre os grandes nomes do ciclismo. Em apenas sua segunda temporada como profissional, o atleta de 21 anos foi vice-campeão do Giro d’Italia, em maio, e venceu seis provas no último mês, todas em solo italiano.

A equipe para o Giro del Veneto é formada por: Alessandro Covi (Itália), Isaac del Toro (México), António Morgado (Portugal), Pavel Sivakov (França), Pablo Torres (Espanha), Florian Vermeersch (Bélgica) e Tim Wellens (Bélgica).